«Россиян нет»: власти Германии дали новую информацию о пострадавших в Магдебурге

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 37 0

Власти Германии сообщили, что в теракте в Магдебуре русские не пострадали

Фото, видео: Reuters/Axel Schmidt; 5-tv.ru

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По последним данным погибло двое человек, взрослый и несовершеннолетний.

В свежих данных от немецкого правительства установлено, что в трагическом теракте на рождественской ярмарке в Магдебурге погибло двое — несовершеннолетний ребенок и взрослый. Информацию распространяет издание Bild, ссылаясь на премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнер Эрих Хазелофф (ХДС).

В результате инцидента пострадало около восьми десятков человек. Всех пострадавших распределили по медицинским учреждениям. По первоначальной информации было 11 жертв. Дипломатическое ведомство Германии уточняет, что граждане России не попали в число потерпевших.

Немецкое правительство квалифицировало происшествие как теракт — его совершил 50-летний медицинский специалист саудовского происхождения, проживавший на территории страны более 15 лет. Ранее мужчину не был замешан в террористической деятельности исламистов. Журнал Der Spiegel идентифицировал подозреваемого как Талеба А., он квалифицируется на психиатрии и психотерапии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наезд на гостей ярмарки в Магдебурге мог совершить гражданин Саудовской Аравии. По предварительной информации 50-летний врач не причастен к террористам ислама.

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