ВС РФ освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 68 0

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ВС РФ освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Российские бойцы за сутки освободили два населенных пункта — Лозовая в Харьковской области и Красное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области», — говорится в сообщении.

Также подразделения группировки войск «Центр» смогли освободить населенный пункт Красное в ДНР. В результате этого противник потерял до 480 боевиков, два танка, две боевые машины, девять автомобилей.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 650 самолетов, 283 вертолета, 38341 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19952 танка и других.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские войска освободили населенный пункт Островский в ДНР.

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