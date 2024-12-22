Россия начинает гуманитарные поставки электричества в Абхазию

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 38 0

Политический кризис в республике привел к серьезным последствиям.

Россия начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в Абхазию

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Россия начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в Абхазию. Об этом «Интерфаксу» сообщил исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба.

«В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику <…> Я от имени народа Абхазии выражаю искреннюю благодарность руководству России и всему братскому российскому народу за помощь», — заявил он.

Гунба отметил, что с 23 декабря планируется увеличить время подачи электроэнергии населению до 20 часов в сутки, но при этом возможны отключения на два часа ночью и два часа днем.

Накануне Гунба запросил у России гуманитарную поставку электроэнергии в связи с кризисом в республике. По его словам, приостановка программ российской помощи привела к серьезным последствиям, в том числе коллапсу энергетической системы. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электричества.

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