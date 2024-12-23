В страшном ДТП в Кабардино-Балкарии погибли 5 человек
Смертельная авария произошла на федеральной трассе «Кавказ».
Фото: 5-tv.ru
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На трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet Aveo и Volksvagen. Как стало известно 5-tv.ru, в аварии погибли пять человек.
ЧП произошло на 379 километре ФАД Р-217 «Кавказ» в Зольском районе республики.
На месте работают представители экстренных служб. Чтобы деблокировать людей, зажатых в авто, привлечены спасатели. Причины ДТП устанавливаются. Местная прокуратура взяла проверку на контроль.
«На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Золького района Александр Карпов», — уточняют в прокуратуре КБР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, пожарной машины и трех легковых автомобилей, в результате которого пострадало 14 человек.
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