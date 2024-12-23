Предложенный Трампом Майкл Даффи в 2019 году потребовал заблокировать выделение Киеву пакета вооружений на 250 миллионов долларов.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность заместителя министра обороны страны экс-сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание уточняет, что в 2019 году именно по запросу Даффи Пентагон заблокировал пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. Якобы таким образом Трамп хотел заставить президента* Украины Владимира Зеленского начать расследование коррупционных схем в газовой компании Burisma, в которых мог быть замешан сын Джо Байдена Хантер. Он вошел в совет директоров компании в апреле 2014 года, когда его отец был вице-президентом США.

До этого стало известно, что Трамп хочет назначить свою невестку Лару Трамп сенатором от штата Флорида. Сейчас эту должность занимает Марк Рубио, однако он может покинуть свой пост в январе 2025 года, чтобы возглавить Госдепартамент. Трамп связался с губернатором Флориды Роном Десантисом и выдвинул кандидатуру, однако позже Лара сняла ее с рассмотрения.

Лара Трамп — супруга второго сына политика Эрика. До этого она занимала пост сопредседателя Национального комитета Республиканской партии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп планирует назначить главой НАСА миллиардера и астронавта частных космических полетов Джареда Айзекмана.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.