Отдыхать или сверлить? В Госдуме напомнили о правилах ремонта в новогодние праздники

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Перед проведением ремонтных работ в новогодние праздники следует поговорить с соседями

Отдыхать или сверлить? В Госдуме рассказали, можно ли делать ремонт в новогодние праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Не стоит забывать о законах тишины.

Перед проведением ремонтных работ в новогодние праздники следует поговорить с соседями, а также изучить закон о тишине. Об этом предупредила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Газетой.ру».

«В каждом регионе приняты свои законы о тишине — где-то они предполагают полный запрет на все праздничные дни, где-то сохраняются только на воскресенье. В Москве, например, даже в будние дни нельзя шуметь не только ночью, но и в середине дня», — сказала она.

При этом в новостройках в Московской области можно шуметь в выходные дни.

Также стоит предупредить соседей о ремонте в новогодние праздники. Соседи вряд ли сразу же обратятся в полицию, но в случае жалоб следует прекратить работы. В новостройках к ремонту могут отнестись нормально.

Прежде 5-tv.ru рассказывал что делать с шумными соседями. Под запретом — громкая музыка, ругань, танцы, а также громкое пение, включенный телевизор и прочие действия, которые нарушают режим тишины. Допустимый шум в доме днем — 40 децибел, это звук нормального голоса, ночью порог ниже — 30 децибел.

Шум в неположенное время является административным правонарушением и наказывается штрафом. В редких случаях, о которых мы расскажем далее, наказанием может быть куда серьезнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне жалуются на посетителей ночных клубов в спальных районах.

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