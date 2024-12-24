В Красноярске мужчина устроил «картинг» на парковке и протаранил 15 машин

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Похоже, дебошир изрядно выпил перед тем, как сесть за руль.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Красноярске к ответственности привлекут неадекватного водителя. Лихач протаранил полтора десятка припаркованных машин. Камера наблюдения сняла, как мужчина хаотично ездил по парковке и врезался в стоящие легковушки. Продолжалось это, пока сработавшие сигнализации не разбудили местных жителей.

Несколько автовладельцев выбежали на улицу, скрутили нарушителя и передали полицейским. О мотивах водителя остается только догадываться. Судя по кадрам, автодебошир сел за руль в сильном подпитии, ровно ехать не мог, поэтому постоянно задевал припаркованные авто.



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