В Красноярске мужчина устроил «картинг» на парковке и протаранил 15 машин

В Красноярске к ответственности привлекут неадекватного водителя. Лихач протаранил полтора десятка припаркованных машин. Камера наблюдения сняла, как мужчина хаотично ездил по парковке и врезался в стоящие легковушки. Продолжалось это, пока сработавшие сигнализации не разбудили местных жителей.

Несколько автовладельцев выбежали на улицу, скрутили нарушителя и передали полицейским. О мотивах водителя остается только догадываться. Судя по кадрам, автодебошир сел за руль в сильном подпитии, ровно ехать не мог, поэтому постоянно задевал припаркованные авто.





