Метод выживания: зачем мужчины на Украине ищут беременных одиноких женщин

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На Украине мужчины женятся на многодетных женщинах, чтобы их не мобилизовали

Фото, видео: 5-tv.ru

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В социальных сетях массово публикуются объявления о поисках не обремененных официальным браком дам.

Новый способ избежать мобилизации стали массово использовать на Украине. Как сообщают местные СМИ, в соцсетях стали размещать объявления о поиске одиноких беременных женщин. Таким образом мужчины призывного возраста пытаются избежать отправки на фронт.

Дело в том, что отсрочка полагается, если на попечении отца находятся три ребенка. За возможность оформить на себя малыша авторы объявлений предлагают до двух тысяч долларов, а также выплату алиментов.

При этом методы мобилизации в стране постоянно ужесточаются. ТЦК устраивают настоящие облавы на мужчин. На кадрах — события в Одессе.

Один из военкомов признался: в случае невыполнения плана руководство грозит отправить на фронт их самих. Также Киев призывает страны Европы прекратить помощь украинским беженцам, чтобы призывники возвращались на родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как украинские «людоловы» выкуривают людей из машин. Военкомы продолжают насильно отправлять на убой мирных граждан в рамках мобилизации.

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