Не по канонам Голливуда: американский актер Дензел Вашингтон стал священником

Знаменитость неоднократно заявлял о своей вере, но с сожалением отмечал, что вопросы религии не принято обсуждать в звездном окружении.

Американский актер Дензел Вашингтон стал священником. В преддверии Рождества в Нью-Йорке звезда Голливуда принял крещение в одной из протестантских церквей и получил лицензию священника.

Обладатель двух премий «Оскар» произнес эмоциональную речь, рассказал, что, по сути, шел к этому с 20 лет. На этой неделе звезде исполняется 70.

Его отец тоже был священником. Дензел Вашингтон не раз открыто говорил о своей вере в интервью. И с сожалением отмечал, что в Голливуде это «сейчас не принято».

Но останавливать карьеру актер не собирается. Сейчас он занимается продвижением второй части нашумевшей картины Ридли Скотта «Гладиатор», в которой сыграл одну из основных ролей.