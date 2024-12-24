Дед Мороз поздравил российских космонавтов на МКС с наступающим Новым годом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Также с Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Александром Горбуновым пообщались их семьи.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дед Мороз и Снегурочка поздравили российский экипаж Международной космической станции (МКС) с наступающим Новым годом. Сеанс связи с космонавтами прошел в Центре управления полетами (ЦУП).

«Вы все для нас настоящие герои. Я хочу пожелать вам, дорогие друзья, крепкого богатырского здоровья, а также счастья и благополучия вашим семьям. Пусть ваше дело процветает и развивается», — обратился к космонавтам Дед Мороз.

Также с Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Александром Горбуновым, находящимися сейчас на МКС, пообщались их дети и супруги.

На днях, 20 декабря, сообщалось, что Овчинин и Вагнер более семи часов провели в открытом космосе. Космонавты установили снаружи МКС мощный рентгеновский спектрометр для измерения космического радиационного фона и наблюдения за сверхмассивными черными дырами.

Также россияне демонтировали уже использованную научную аппаратуру, оттолкнув ее от борта станции. В дальнейшем она сгорит в атмосфере Земли. Если Овчинину уже приходилось работать в открытом космосе, то для Вагнера этот выход стал дебютным.

Оба космонавта Роскосмоса прибыли на МКС 11 сентября на космическом корабле «Союз МС-26» вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Горбунов прилетел на станцию 30 сентября на американском Crew Dragon в миссии Crew-9 вместе с американцем Ником Хейгом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как спасатели в костюмах Дедов Морозов десантировались в детскую больницу Петербурга.

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