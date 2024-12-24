Ковальчук подчеркнул превосходство России на рынке атомной энергии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 43 0

Президент Курчатовского института заявил о необходимости дальнейшего развития атомной энергетики страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Concern Rosenergoatom; 5-tv.ru

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Россия на сегодня — лидер рынка атомной энергии, однако, чтобы сохранять это лидерство, необходимо постоянно развиваться. Об этом в беседе с «Известиями» заявил президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Сегодня мы как бы хозяева рынка. Но мы же должны понимать, что сегодня мир динамичный и быстро меняющийся», — отметил он.

По словам главы Курчатовского института, Россия учила другие страны, отдавая многое туда, а теперь соперничает с ними. В том же Китае 20 лет назад не было термоядерного синтеза «от слова вообще», а сегодня он там на высоком уровне, привел пример Ковальчук. В свою очередь Россия в этой сфере двигается дальше.

«Мы не можем никого догонять, можем только обогнать. А поэтому нужны новые идеи, которых у нас навалом, и новая база, которая тоже у нас теперь есть. Только тогда мы будем интересны своим конкурентам», — подчеркнул ученый.

Также Ковальчук отметил, что Россия на сегодня обладает не только технологическим суверенитетом, но и лидерством в ряде областей. В частности, в производстве гиперзвукового оружия, термоядерных исследованиях и плазменных технологиях. А сейчас в стране «семимильными шагами» и на качественно новой базе развивается генетика, которая, уверен ученый, скоро станет самой совершенной в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук назвал развитие арктической зоны — важнейшим приоритетом России.

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Ковальчук подчеркнул превосходство России на рынке атомной энергии

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