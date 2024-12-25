Посол РФ в Германии сообщил о широком плане мероприятий в ФРГ к 80-летию Победы

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 0

Нечаев: 80-летие Победы нужно отметить в Германии достойно и торжественно

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Зарембо; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Во многих немецких городах пройдут церемонии возложения венков к могилам и памятникам, а также шествия «Бессмертного полка».

Российские учреждения в Германии планируют широкую программу празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью «Известиям» сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев.

«На территории Германии находятся около 4300 воинских захоронений, в которых покоятся 800 тысяч советских солдат. Мы, разумеется, развернем широко наши историко-мемориальные мероприятия. Это абсолютно приоритетная задача посольства, всех российских загранучреждений, которые работают в ФРГ», — заявил он.

По словам Нечаева, во многих городах пройдут церемонии возложения венков к могилам и памятникам, а также шествия «Бессмертного полка». Готовится и культурно-просветительская программа с привлечением Российского дома науки и культуры.

Нечаев подчеркнул, что российские дипломаты в Германии рассчитывают на поддержку соотечественников, которые в большинстве занимают ответственную гражданскую позицию, и неправительственных организаций. Участие в праздновании 80-летия Победы также примут представители посольств стран СНГ и неравнодушные граждане Германии.

«У нас уже специальный план посещения сформирован, и он все время пополняется, потому что инициативные неравнодушные граждане Германии тоже готовы принять в это участие. Потому что все знают, что решающую роль в разгроме нацизма, освобождении Германии и Европы сыграла Красная Армия», — заключил посол.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на прошедшем в октябре саммите обсудили подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Тема:
День Победы 9 Мая
22 нояб
Матвиенко: празднование 80-летия Победы станет важнейшим историческим моментом
3 июл
Украинец стал первым осужденным в РФ за международный акт терроризма
24 мая
Путин возложил венок к монументу Победы в Минске
18 мая
Неизвестный поднял флаг России над Рейхстагом в День Победы с помощью дрона
12 мая
Осязаемый подвиг: как Россия отметила 79-ю годовщину великой Победы над фашистской Германией
12 мая
Почему в Европе ввели запреты ко Дню Победы 9 мая
12 мая
«Ночные волки» передали Музею Победы монеты для народного памятника
10 мая
Захарова обрушилась на власти Литвы после установки мусорки на месте мемориала ВОВ
10 мая
Музей Победы посетили более 130 тысяч человек 9 мая
10 мая
Хакеры показали трансляцию парада Победы на Красной площади на телеканалах Украины
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:40
Детальный диалог: когда рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует
1:19
Взорвал директора, повесил журналиста: полковнику МВД предъявят третье обвинение
1:03
Посол РФ в Германии сообщил о широком плане мероприятий в ФРГ к 80-летию Победы
0:49
Победителями премии «Россия — страна возможностей» стали 13 человек
0:35
Появились подробности о крушении судна из России в Средиземном море
0:16
«Поступи по-мужски!» — Бородина надеялась, что бывший муж извинится перед ней

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
Он совсем не монстр: Сергей Жуков рассказал про замысел нового фильма «Бабайка»
Выглядит пророчески: какой мистический след нашли в смерти Яниса Тиммы
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год