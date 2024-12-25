Посол РФ в Германии сообщил о широком плане мероприятий в ФРГ к 80-летию Победы
Нечаев: 80-летие Победы нужно отметить в Германии достойно и торжественно
Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Зарембо; 5-tv.ru
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Во многих немецких городах пройдут церемонии возложения венков к могилам и памятникам, а также шествия «Бессмертного полка».
Российские учреждения в Германии планируют широкую программу празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью «Известиям» сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев.
«На территории Германии находятся около 4300 воинских захоронений, в которых покоятся 800 тысяч советских солдат. Мы, разумеется, развернем широко наши историко-мемориальные мероприятия. Это абсолютно приоритетная задача посольства, всех российских загранучреждений, которые работают в ФРГ», — заявил он.
По словам Нечаева, во многих городах пройдут церемонии возложения венков к могилам и памятникам, а также шествия «Бессмертного полка». Готовится и культурно-просветительская программа с привлечением Российского дома науки и культуры.
Нечаев подчеркнул, что российские дипломаты в Германии рассчитывают на поддержку соотечественников, которые в большинстве занимают ответственную гражданскую позицию, и неправительственных организаций. Участие в праздновании 80-летия Победы также примут представители посольств стран СНГ и неравнодушные граждане Германии.
«У нас уже специальный план посещения сформирован, и он все время пополняется, потому что инициативные неравнодушные граждане Германии тоже готовы принять в это участие. Потому что все знают, что решающую роль в разгроме нацизма, освобождении Германии и Европы сыграла Красная Армия», — заключил посол.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на прошедшем в октябре саммите обсудили подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
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