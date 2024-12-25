Посланник Трампа по Украине исключил повторение Минских соглашений

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Келлог заявил о нежелании Трампа допустить повторения Минских соглашений

Трамп выступает за реализацию минских соглашений

Фото: Reuters/Чейни Орр

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Избранный президент США Трамп ранее заявил, что ждет возможности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Будущий спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог Fox Business заявил, что избранный глава Белого дома Дональд Трамп хочет добиться договоренностей и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Политическая история уже знала попытку примирения стран, в частности, через Минские соглашения. Келлог вспомнил о них отметил, что те «с треском провалились».

«Президент не хочет подобного. Он хочет справедливого, устойчивого и защищенного мира», — сказал спецпосланник.

Трамп активно стремится к долгосрочному и стабильному решению конфликта. Для этой задачи он намерен задействовать все возможные ресурсы. Осознавая значимость межгосударственных отношений, в особенности с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер готов приложить максимум усилий.

«Он [Трамп] —тот, кто может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем», — сказал Келлог.

Минские соглашения — комплекс документов 2014–2015 годов, разработанных для нормализации обстановки на востоке Украины. Подписаны представителями России и Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик при участии ОБСЕ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой вес имеет избранный президент США в мировой политике.

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