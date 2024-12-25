Трамп готовится к крупнейшей территориальной сделке в истории США

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 37 0

NYP: Гренландия станет крупнейшей покупкой США и превзойдёт сделку с Францией

Трамп совершает самую крупную территориальную сделку за всю историю США

Фото: 5-tv.ru

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Он верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться».

Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен на то, чтобы его страна завладела Гренландией и Панамским каналом. Об этом сообщает издание New York Post.

Самая крупная земельная сделка в американской истории прошла в 1803 году — с Парижем. Речь о «Луизианской покупке» — приобретении французских колоний в Северной Америке, благодаря которой США увеличились на 15 штатов.

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью», — объяснил свое желание Трамп.

Желание купить Гренландию политик впервые озвучил в 2019 году. Она примыкает к судоходным путям в Северной Атлантике и содержит важные радары и метеорологические установки.

В планах предоставить гренландцам план администрации Трампа по улучшению их экономического положения, а также обеспечению постоянного самоуправления, за которым последует голосование по вопросу о принятии этого плана, который затем будет ратифицирован парламентом перед передачей полномочий.

Гренландия — автономная часть Датского королевства. В настоящее время около 80% поверхности острова занято ледником.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Какой вес имеет избранный президент США в мировой политике.

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