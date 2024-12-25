Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Один человек погиб в результате взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло.

«Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри», — написал он в своем Telegram-канале.

Источник 5-tv.ru рассказал, что пострадали также, предварительно, восемь человек. При этом как передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в момент взрыва в торговом центре не было сотрудников. Пострадали сотрудники и прохожие.

Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания контролирует ход установление обстоятельств пожара в ТЦ. На место происшествия выехали глава региона Сергей Меняйло и зампрокурора Николай Клепов.

Взрыв в торговом центре «Алания Мол» во Владикавказе произошел утром 25 декабря. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места. На них видно столб дыма, который поднимается над зданием. На верхних этажах здания распространяется огонь.

Меняйло в соцсетях заявил, что все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают правоохранители и спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть работников фермы погибли при пожаре в Татарстане. В МЧС назвали предварительную причину трагедии.