Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 34 0

Также известно предварительное число пострадавших.

Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ «Алания Мол» во Владикавказе

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Один человек погиб в результате взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло.

«Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри», — написал он в своем Telegram-канале.

Источник 5-tv.ru рассказал, что пострадали также, предварительно, восемь человек. При этом как передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в момент взрыва в торговом центре не было сотрудников. Пострадали сотрудники и прохожие.

Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания контролирует ход установление обстоятельств пожара в ТЦ. На место происшествия выехали глава региона Сергей Меняйло и зампрокурора Николай Клепов.

Взрыв в торговом центре «Алания Мол» во Владикавказе произошел утром 25 декабря. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места. На них видно столб дыма, который поднимается над зданием. На верхних этажах здания распространяется огонь.

Меняйло в соцсетях заявил, что все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают правоохранители и спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть работников фермы погибли при пожаре в Татарстане. В МЧС назвали предварительную причину трагедии.

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