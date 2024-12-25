Температура повышает вредность: почему нельзя нагревать и жарить майонез

Этот продукт может стать по-настоящему опасен для здоровья.

Майонез при нагревании выделяет опасные вещества. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала биолог Ирина Лялина.

По словам специалиста, в этом продукте содержится растительное масло, которое под воздействием температуры выше 180 градусов выделяет акролеин и трансжиры. Это канцерогены, которые способны нанести вред организму при регулярном употреблении.

«Жиры в майонезе также могут подвергаться окислению, что приводит к образованию свободных радикалов, вредных для клеток организма», — объяснила эксперт.

Эти самые жиры при запекании впитываются в другие продукты, что повышает их калорийность. Кроме того, в промышленный майонез добавляются ароматизаторы, усилители вкуса и прочая пищевая химия. Все это при нагревании тоже выделяет токсичные элементы.

Лялина советует заменить майонез более полезными альтернативами, например, сметаной, греческим йогуртом или другими натуральными соусами. Но если любители не могут от него отказаться, то лучше использовать домашний и не нагревать его.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как отличить натуральный майонез от вредного.