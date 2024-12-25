«Весь самолет молился»: женщина рассказала, как ее муж выжил при крушении в Актау

С воздушным судном было что-то неладное во время полета.

Субхонкул Рахимов — один из пассажиров, выживший при крушении самолета возле города Актау в Казахстане, спасся, потому что находился в хвостовой части воздушного судна. Об этом рассказала его родственница Екатерина Рахимова в беседе с 5-tv.ru.

Она отметила, что Рахимов изначально не должен был лететь на этом самолете, но билетов других не было. Пришлось воспользоваться «перекладными» путями.

«Он сказал, что он, во-первых, был в хвостовой части. Те, кто был в хвостовой части, все выжили, видимо. И он был пристегнут. Он сказал, что это его спасло. <…> В воздухе были неполадки», — сказала она.

Пассажиры понимали, что с самолетом что-то не так еще во время полета. По словам Рахимовой, воздушное судно сначала кружило над Каспийским морем. Пилоты увели самолет в поле. Если бы лайнер рухнул в воду, то уже никто бы не вышел, сказала собеседника.

«Весь самолет молился», — подчеркнула женщина.

В данный момент мужчина находится в больнице, его обследуют врачи. У Субхонкула Рахимова шестеро детей, двое из них появились на свет недавно. Мужчина живет с семьей в Екатеринбурге.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

В результате крушения самолета возник пожар. Огонь уже ликвидировали спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликованы кадры из салона самолета за несколько мгновений до крушения в Актау. На видео можно увидеть, как напуганы были пассажиры.