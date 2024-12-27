Выходите из тени: китайский гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Очень приятным обещает быть канун новогодней ночи — идеальное время для того, чтобы составить карту желаний, поставить себе цели на новый год, устроить активную подготовку к празднику.

Для трудоголиков неделя не слишком многообещающая — работе можно посвятить только 31 декабря и 3 января. Остальные дни больше подходят для тихого приятного времяпрепровождения, чем для бизнес рывков.

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Понедельник, 30 декабря 2024 года

День Каменного дракона

5-tv.ru

Несмотря на то, что день содержит множество позитивных звезд, здесь оказываются две сети — небесная и земная, которые препятствуют полноценному проявлению позитивных энергий. День хорош для помолвки, заключения договоренностей, инвестирования, подписания контрактов.

Он располагает к множеству переговоров, сплетен, поэтому старайтесь тщательнее следить за тем, что говорите. Доносите свои мысли кристально ясно и потратьте дополнительное время на то, чтобы тщательнее оценить информацию, которую получаете.

Совет: общайтесь и заводите связи. Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

Вторник, 31 декабря 2024 года

День Земляной змеи

5-tv.ru

Собирает сразу четыре позитивные сильные звезды. Благодаря им этот день идеален для большинства дел — от деловых мероприятий до семейных и жилищных вопросов. Любая активность в такой день хороша, буквально во всех направлениях.

Поэтому в канун Нового года лучше приложить максимум усилий к праздничным приготовлениям. Хорошей практикой будет создать карту желаний или наметить цели, к которым вы бы хотели прийти в течение года.

Совет: выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.

Среда, 1 января 2024 года

День Стальной лошади

5-tv.ru

Новый год начинается с умеренного дня в сдержанной структуре. Самое время отдохнуть, расслабиться и провести время приятно и легко.

Месяц Огненной крысы полностью берет под контроль энергии этого дня и не оставляет ни малейшего шанса трудоголикам, которые игнорируют праздники.

В такой день лучше всего наслаждаться жизнью и отмечать маленькие прекрасные детали, которые вас окружают. К тому же это день болезни — если слишком сильно перенапрячься, есть риск поплатиться здоровьем.

Совет: постоянство, размеренность и стабильность. Настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

Четверг, 2 января 2024 года

День Золотой козы

5-tv.ru

Не подходит ни для каких важных дел. Придержите силы до более благоприятных для активности дней. Еще не время выходить из праздничного настроения и состояния.

Совет: уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

Пятница, 3 января 2024 года

День Водной обезьяны

5-tv.ru

Вбирает в себя звезды небесной добродетели и добродетели месяца и, если хорошо поработать в такой день, это станет хорошим вкладом в ваше долгосрочное развитие, обеспечит вам рост доходов, укрепление и расширение семьи, рождение здоровых детей.

Могут быть неожиданные вводные из-за немного нестабильных энергий по дню. Несмотря на это, день будет хорош для романтических свиданий, встреч с друзьями, обращения за медицинской помощью, начала учебы, ремонтных работ, подписания контрактов, инвестирования, перелетов, переездов.

Любые взаимодействия с людьми будут очень продуктивными, поскольку день оказывается в редком сочетании трех гармоний — это прекрасно для всех видов коммуникации.

Совет: развивайте в себе способности лидера. Слушайте наставников. Идите на риск и преодолевайте препятствия, служите. Люди это оценят.

Суббота, 4 января 2024 года

День Водного петуха

5-tv.ru

Из-за малоприятной звезды «Малый красный охват» день трудно отнести к хорошим. Лучше в такое время отдыхать, набираться сил. Хорошо приступать к обучению, собирать долги, подписывать контракты, объявлять о помолвке, ходить на романтические свидания.

В структуре содержится вероятность ссор и недомолвок, поэтому старайтесь прилагать больше усилий, чтобы понимать и быть понятными.

Совет: достигайте цели через приспособляемость и мягкое, незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

Воскресенье, 5 января 2024 года

День Деревянной собаки

5-tv.ru

День разрушителя завершает интенсивный месяц Огненной крысы. На этот день лучше планировать отдых, незначительные дела.

Несмотря на то, что он собирает вполне себе неплохие звезды, разрушитель не даст создать ничего путного. Он вступает в противоречие с энергиями года, пытается пойти против основного тренда.

Совет: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу. Сейчас вам угрожает опасность.

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