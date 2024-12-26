На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Киры

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Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». Наша помощь нужна трехлетней Кире.

У девочки онкологическое заболевание — требуется трансплантация стволовых клеток. Операция стоит 1 900 000 рублей.

Помочь собрать семье деньги можете вы — зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2425 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Маленькая Кира очень любит смотреть мультики, рисовать и надувать мыльные пузыри. Правда, сильно стесняется незнакомых людей. Сейчас малышка в больнице в Новороссийске, всегда рядом мама. Девочка сильно скучает по старшему брату. Когда возвращается домой, то проводит с ним все время.

«Общаются по телефону. Кира всегда интересуется, где брат, как состояние его, чем он занимается, как у него дела. То же самое делает и брат», — рассказывает Алина Лосева, мама Киры.

У Киры — низкодифференцированная нейробластома. Страшный диагноз поставили прошлой осенью. Мама заметила, что дочь вялая, плохо ест. Обратились к врачам. Но те не сразу обнаружили причину.

«Они назначали нам симптоматическое лечение. К весне ее состояние ухудшилось. Мы решили обратиться в больницу по месту жительства. Там нам сделали УЗИ и там выявили опухоль больших размеров. Было решено отправить нас экстренно в детскую краевую больницу, где мы и лечимся по сей день», — рассказывает Алина Лосева, мама Киры.

В краевой больнице Кире провели операцию по удалению лимфоузлов. А когда пришел результат гистологического исследования, оказалось, что у ребенка — рак последней стадии, развивающийся из нервных клеток собственного организма.

Девочке всего три года, а она уже перенесла шесть блоков химиотерапии. Лечение проходило в Санкт-Петербурге. Там же провели процедуру афереза — это позволило получить отдельные компоненты костного мозга, которые нужны для дальнейшей терапии.

«Когда мы находимся на химиотерапии, у Киры плохое самочувствие, она не выходит из палаты, не играет. В основном лежит, или спит. Или смотрит мультики. На сегодняшний день состояние Киры улучшилось. По результатам КТ, опухоль уменьшилась на 70%. Это хороший результат».

После завершения курса химиотерапии хирурги удалят раковую опухоль. Следующим этапом станет трансплантация стволовых клеток.

«В восьми случаях из десяти опухоль вернётся. Чтобы этого не было, нужно закрепить эффект. Провести так называемую консолидацию. Вот для этого мы даём очень большие дозы химиотерапии и пересаживаем собственные клетки в рамках трансплантации. Поэтому мы тут вмешиваемся для того, чтобы закрепить успех, который уже достигнут», — объясняет онколог Илья Казанцев.

Такая трансплантация стоит дорого — 1 900 000 рублей. Мама Киры постоянно находится с ней в больнице, работает только папа. Без нашей с вами помощи им никак не обойтись.

Кира уже многое преодолела. И важно помочь ей одержать окончательную победу над тяжелой болезнью. Всего немного усилий зрителей Пятого канала, и мы сможем подарить девочке самый бесценный новогодний подарок — здоровую жизнь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Кире, обратившись напрямую в благотворительный фонд.