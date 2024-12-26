Лавров о сигналах команды Трампа в адрес России: «Разумно и нормально»

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Лавров: если США серьезно предложат возобновить диалог, то РФ откликнется

Фото, видео: www.globallookpress.com/imago stock&people; 5-tv.ru

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Если Вашингтон хочет наладить диалог, то он должен сам сделать первый шаг, ведь именно он прервал контакты с Москвой.

Если новая администрация Белого дома во главе с набравшим большинство голосов на выборах президента США Дональдом Трампом серьезно заинтересована в возобновлении диалога с Россией, то наша страна откликнется на эти сигналы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

Россия слышит сигналы от команды Трампа о заинтересованности возобновить диалог. Их желание является «разумным и нормальным», подчеркнул Лавров. По его словам, смысл дипломатии заключается в том, чтобы поддержать диалог и услышать позицию собеседника даже в условиях враждебных отношений между странами.

«Дипломаты общаются даже во время войн. Поэтому если сигналы, которые поступают от новой команды в Вашингтоне о том, чтобы возобновить, вернее восстановить прерванный Вашингтоном после начала специальной военной операции диалог, если они серьезны, конечно, мы на них откликнемся», — заявил министр.

Он отметил, что США прервали диалог с Россией, поэтому Вашингтон должен сделать первый шаг. Если новая администрация Белого дома будет учитывать законные интересы Москвы, то диалог будет результативным. В противном случае все останется как есть.

«Мы ждем официального формулирования политики администрации Трампа в отношении России», — добавил Лавров.

До этого Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва и Вашингтон должны сотрудничать. Россия не хочет находиться в состоянии войны с другими государствами, особенно с США. По его словам, РФ не хочет усугублять конфликт, но вынуждена отвечать на акты западной агрессии и посылать сигналы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин оценил перспективы улучшения отношений России и США. Они оказались в упадке из-за шагов Вашингтона.

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