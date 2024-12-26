Умер режиссер кинокартин «Я выбираю любовь» и «Служение» Юрий Щербаков

Умер кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков в возрасте 79 лет. Об этом 25 декабря сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«27 ноября 2024 года на 80-м году ушел из жизни наш коллега, кинорежиссер и кинооператор Щербаков Юрий Николаевич, более полувека посвятивший отечественному киноискусству», — говорится в сообщении.

При этом причины смерти не уточняются.

Юрий Николаевич с юности служил на Ростовской студии кинохроники. Он окончил Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК) имени Герасимова, прошел операторскую школу. Щербаков возглавлял творческое объединение «Контакт» и работал художественным руководителем Ростовского ордена «Знак почета» киностудии.

На протяжении восьми лет, до 2019 года, Щербаков возглавлял Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».

Известность Щербаков получил благодаря кинокартинам «Бригадир ГРОЗ», «Полярный вариант», «Под стук колес». Он снял множество фильмов, среди которых «Я выбираю любовь» и «Служение».

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