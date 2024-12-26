Порочный круг: как плохой сон влияет на вес

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 13 0

Плохой сон является причиной набора лишнего веса

Нежданно-негаданно: названа причина набора лишнего веса

Фото: www.globallookpress.com/ Lino Mirgeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во время крепкого сна у человека вырабатывается гормон роста, который отвечает за вывод жира из жировых клеток.

Плохой сон может стать причиной набора лишнего веса. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал сомнолог Павел Кудинов.

Он подчеркнул, что когда человек крепко спит,  у него вырабатывается гормон роста, который отвечает за вывод жира из жировых клеток, а это и влияет на не очень хорошие цифры на весах.

«Чем хуже мы спим, тем толще мы становимся, а чем толще мы становимся, тем больше остановок дыханиям во сне (апноэ), и хуже мы спим», — заявил специалист.

Соответственно, плохой сон может стать и причиной сахарного диабета. Последствия ужасны, поэтому если начинаются проблемы со сном, то не стоит медлить с походом к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал, в какой позе нужно спать, чтобы не постареть раньше времени. Оказывается, период отдыха тоже может негативно сказаться на внешнем виде. Например, та сторона лица, на которой вы спите, потеряет в объеме и усилится природная асимметрия.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:20
Порочный круг: как плохой сон влияет на вес
23:00
Дочь Юлии Пересильд заявила о расставании со своим молодым человеком
22:46
Путин: Россия всегда выступала за поставки газа в Европу
22:38
Уже извинились: памятники Ленину и Екатерине II переодели на Урале
22:25
Опасно для жизни: какие овощи при нагревании выделяют вредные трансжиры
22:11
Тайна новогодней ночи: увидят ли россияне Черную Луну 31 декабря

Сейчас читают

Покупателей предупредили о появлении в магазинах опасной «серой» красной икры
«Нравится быть подкаблучником»: актер Михаил Боярский о своих слабых сторонах
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год