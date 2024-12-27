«Сегодня версий не выдвигаем»: последние данные о крушении Embraer под Актау

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На месте уже найден второй бортовой самописец.

Фото, видео: 5-tv.ru

Еще до вылета из Казахстана с пострадавшими успел пообщаться корреспондент «Известий» Иван Литомин.

В областной больнице Актау сейчас находится шесть пострадавших в авиакатастрофе — три гражданина Киргизии и три гражданина Азербайджана. Перевозить их врачи пока запрещают. Их нужно стабилизировать, чтобы отправить в Баку и Бишкек.

Стабильных пострадавших и тех, кто может самостоятельно передвигаться, Азербайджан сегодня уже отправил на родину. Спецборт с 16 выжившими гражданами этой страны улетел из Актау в Баку днем.

Российских граждан отправили спецбортом МЧС на родину еще утром. И только нашей съемочной группе удалось с ними пообщаться. Субхонкул Рахимов вспоминает, как снимал видео в салоне падающего самолета. Говорит, до последнего не верил, что выживет:

«Выжить вообще не надеялся».

Пообщался с нами перед вылетом в Москву и Увайс Эдиев. Он мало что помнит о крушении. После удара самолета об землю сразу потерял сознание. Но пострадал несильно — повезло.

Поисковые работы на месте ЧП сейчас завершены. Найдены и тела погибших. Девятерых уже удалось опознать. Остальных будут идентифицировать через ДНК. Впереди — экспертизы и долгое следствие.

«По результатам расследований, экспертиз, проведенных следственных действий мы уже сделаем определенные выводы. Но на данный момент следствие выводы не делает», — заявил Абылайбек Ордабаев, мангистауский транспортный прокурор.

Расследовать авиаинцидент будет комиссия из нескольких стран: Казахстан, Азербайджан, Россия и Бразилия. Последние будут участвовать, как страна-производитель самолета.

Бортовые самописцы уже найдены. Первые данные о том, что произошло с пассажирским рейсом Баку — Грозный в небе над Каспийским морем могут появиться в ближайшее время.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

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