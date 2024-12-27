Аэропорты Грозного и Махачкалы вернут пассажирам деньги за отмены рейсов из Баку

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

Для того, чтобы оформить возврат необходимо связаться с официальными представителями.

Пассажирам вернут деньги за отмененные рейсы из-за крушения под Атаку

Фото: © РИА Новости/ Саид Царнаев

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Аэропорты Грозного и Махачкалы вернут пассажирам деньги в связи с временной отменой рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) из Баку. Об этом сообщают Telegram-каналы этих воздушных узлов.

Перевозчик AZAL временно прекратил выполнение рейсов по маршруту Баку — Грозный — Баку. Для оформления возврата средств необходимо обратиться к представителю компании по телефону 8(928)785-9358.

Аэропорт Махачкалы сообщает, что для получения компенсации пассажиры могут позвонить на служебный телефон AZAL по номеру +994(12)598-8880 или отправить электронное письмо на адрес callcenter@azal.az.

Аэропорт Грозного добавил, что сейчас авиакомпания UTair возобновила выполнение рейсов из города.

Самолет, следовавший маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Атаку. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Из 67 пассажиров выжило 29, из них — девять граждан России, включая 11-летнюю девочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Azerbaijan Airlines выплатит семьям погибших под Актау по 2,3 млн рублей.

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