Аэропорты Грозного и Махачкалы вернут пассажирам деньги за отмены рейсов из Баку

Аэропорты Грозного и Махачкалы вернут пассажирам деньги в связи с временной отменой рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) из Баку. Об этом сообщают Telegram-каналы этих воздушных узлов.

Перевозчик AZAL временно прекратил выполнение рейсов по маршруту Баку — Грозный — Баку. Для оформления возврата средств необходимо обратиться к представителю компании по телефону 8(928)785-9358.

Аэропорт Махачкалы сообщает, что для получения компенсации пассажиры могут позвонить на служебный телефон AZAL по номеру +994(12)598-8880 или отправить электронное письмо на адрес callcenter@azal.az.

Аэропорт Грозного добавил, что сейчас авиакомпания UTair возобновила выполнение рейсов из города.

Самолет, следовавший маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Атаку. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Из 67 пассажиров выжило 29, из них — девять граждан России, включая 11-летнюю девочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Azerbaijan Airlines выплатит семьям погибших под Актау по 2,3 млн рублей.