«Вот эта улица, вот этот дом»: на Кипре нашли виллы, где скрывается Василенко

Обманув на родине около 20 тысяч вкладчиков, беглый основатель финансовой пирамиды раскручивает себя как блогер.

На Кипре нашли две виллы, на которых скрывается беглый основатель финансовой пирамиды Life is Good. По данным МВД, по объему предварительного ущерба — а это 15 миллиардов рублей — она могла быть одной из крупнейших в РФ.

На родине основатель компании Роман Василенко объявлен в розыск по 13 уголовным статьям. Но, судя по кадрам, которые нам удалось получить, самого миллиардера-афериста это мало волнует. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин узнал подробности.

Кипр, береговая линия города Пафос. Это эксклюзивные кадры, которые предоставил в распоряжение «Известий» блогер Андрей Алистаров. Он провел расследование и выяснил, где и как живет мошенник, что находится в международном розыске.

Две виллы с бассейнами, верандами, собственным автопарком, охраной и прекрасным видом на Средиземное море. А вот хозяин этой элитной недвижимости стоимостью около десяти миллионов евро — Роман Василенко, создатель крупнейшей со времен МММ финансовой пирамиды Life is good — «Жизнь хороша». И тут не поспоришь — живет он действительно неплохо.

«Деньги — это хорошо! Деньги дают возможность давать Основатель детям образование, кормить свою семью, жить комфортно, месть безопасность», — рассказывает в одном из интервью Роман Василенко.

Лира Сахапова живет куда скромнее. Три года назад один из сообщников Василенко обещал ей жилье в новостройке — предложил вступить в кооператив Best Way. Она продала машину, квартиру родителей, перевела деньги мошенникам и осталась ни с чем.

«Мы потеряли, получается, больше семи, порядка семи с половиной миллионов рублей. Вы представляете, да? То есть мы остались и без квартиры, и без денег. По сей день мы эти деньги вернуть не можем», — делится жертва мошенников Лира Сахапова.

Как это работало: глава компании создает две дочки — инвестиционный фонд «Гермес», куда вкладчики должны нести деньги, и жилищный кооператив Best Way. Сюда мошенники предлагали переводить первоначальный взнос за квартиру в новостройке — 25-30% от стоимости жилья. Затем нужно было встать в очередь и ждать несколько лет — у моря погоды, когда инвестфонд якобы сделает из ваших двух-трех миллионов — девять-десять, и вас пригласят на новоселье.

«Это долгожитель. Около семи лет жила пирамида и обманывала россиян. Практически несколько десятков тысяч человек потеряли здесь свои деньги», — отмечает эксперт Лаборатории финансовой грамотности МГУ имени М. В. Ломоносова Марат Сафиулин.

Некоторым обманутым дольщикам мошенники так промыли мозги, что они, даже после бегства Василенко из России, продолжали ходить на митинги в его поддержку. Все это удалось благодаря мощной пиар-компании, что по креативу и охвату СМИ не уступает рекламе МММ из молочных 1990-х годов.

Еще чуть-чуть и жизнь удастся — обещал Василенко вкладчикам, щедро раздавая интервью на федеральных телеканалах, покупая несуществующие звания и медали из серии «Почетный гражданин России», щеголяя в погонах — его отец офицер морской авиации. Ну чем не сын лейтенанта Шмидта? Он даже с избранным президентом США Дональдом Трампом успел сфотографироваться на одном из светских раутов, сделав его частью своей пиар-компании.

«В век социальных сетей раскрутить человека, раскрутить личность, особенно если у тебя есть деньги и есть команда, которая в этом хорошо разбирается — это вопрос полугода-года», — считает маркетолог Дмитрий Сендеров.

В отношении холдинга Life is good возбудили уже 13 уголовных дел. Сообщники Василенко один за другим отправляются за решетку. Но когда в особняк основателя компании под Петербургом наведалась полиция, сам он уже был за границей.

Найти его оказалось несложно. Обманув на Родине около 20 тысяч вкладчиков, теперь он занимается тем, что сейчас принято называть инфоцыганством — записывает видеоролики, а там и город, и его вилла со всеми ее архитектурными изысками. Они Василенко и выдали.

«Фотографии с какими-то статуями сзади мошенника и была публикация из соцсети его сына, который засветил баню, которая стоит на улице. А также было понимание места, что это город Пафос, район Хлорака. В районе Хлорака всего два ряда дорогущих вилл», — рассказывает блогер Андрей Алистаров.

С Кипром у России есть договор об экстрадиции. Нашим следователям не придется долго искать адрес — если что, можем подсказать: Кипр, Пафос, элитный район — а такую виллу там не заметить будет сложно.