Отбросило на несколько метров: смертельное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле
В Москве водитель автомобиля Lexus погиб в ДТП в Лефортовском тоннеле
Фото, видео: 5-tv.ru
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Незадолго до аварии водитель написал в чат владельцев этой марки и сообщил о поломке.
В Лефортовском тоннеле Москвы произошла авария с участием двух автомобилей. Белый Lexus остановился посреди дороги из-за технической неисправности. У автомобиля сломалось рулевое управление, о чем водитель даже успел написать в соцсетях.
Через несколько минут он вышел из машины, чтобы выставить аварийный знак. Как раз в этот момент неисправный Lexus и его владельца на огромной скорости протаранила другая иномарка. Столкновение было такой силы, что автомобили отбросило на несколько метров, а обломки почти полностью перекрыли движение.
Попавший под удар водитель погиб на месте.
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