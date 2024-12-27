Норвежское судно оказалось принять на борт российский моряков с Ursa Major

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 29 0

«Оборонлогистика»: Норвежское судно отказало в помощи морякам Ursa Major

Норвежское судно оказалось принять на борт российский моряков с «Урса Майор»

Фото: Reuters/Yoruk Isik

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В спасательной операции принимали участие несколько кораблей, которые находились в том районе.

Норвежский корабль «Oslo Carrier 3» отклонил просьбу об эвакуации российских моряков с затонувшего судна Ursa Major. Как агентству РИА Новости сообщили в компании «Оборонлогистика», причина отказа не была раскрыта.

«При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа „Урса Майор“, ссылаясь на некий запрет», — сообщает агентство.

«Оборонлогистика» назвала это обстоятельство грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Российское судно Ursa Major направлялось из Петербурга во Владивосток. Оно затонуло 24 декабря в Средиземном море. Причиной крушения стала пробоина в машинном отделении в результате взрыва, 14 членов экипажа были спасены, двое считаются пропавшими без вести.

На борту потерпевшего крушение судна перевозились критически важные грузы: два портовых крана по 380 тонн каждый, предназначенных для модернизации портового оборудования, и люковые крышки весом 45 тонн для новых ледоколов на Северном морском пути.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаружена затонувшая корма танкера «Волгонефть 212», потерпевшего вместе с «Волгонефтью 239» на прошлой неделе крушение под Керчью. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:58
Отбросило на несколько метров: смертельное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле
6:41
Норвежское судно оказалось принять на борт российский моряков с Ursa Major
6:29
В ВСУ выразили надежду на скорое перемирие с Россией
6:15
Убийцы желудка: названы самые вредные новогодние блюда
6:13
Путин подписал закон о запрете покупки на маткапитал непригодного жилья
6:00
Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Покупателей предупредили о появлении в магазинах опасной «серой» красной икры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год