Рождественский подарок: Дуа Липа выходит замуж за Каллума Тернера

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 15 0

Дуа Липа выходит замуж за Каллума Тернера

Дуа Липа выходит замуж

Фото: Scott A Garfitt/ТАСС

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На безымянном пальце певицы заметили кольцо с роскошным бриллиантом.

Актер Каллум Тернер сделал предложение певице Дуа Липе после года знакомства. Об этом сообщает The Sun.

Тернер романтично сделал предложение руки и сердца певице в канун Рождества. Дуа ответила согласием и вскоре разместила в социальных сетях кадры, на которых внимательные подписчики заметили кольцо на безымянном пальце. Счастливая пара планирует отпраздновать помолвку в кругу семьи в канун Нового года.

Instagram*/dualipa

«Дуа и Каллум так любят друг друга и знают, что это навсегда. Они помолвлены и не могут быть счастливее. У Дуа был прекрасный год в профессиональной карьере, и это вишенка на торте», — рассказал источник издания.

О романе знаменитостей стало известно в январе, когда их застали вместе на одной из вечеринок в Лондоне. В июне пару заметили за объятиями на фестивале в Гластонбери. А в августе они вместе наслаждались солнцем во время отдыха на Ибице. Позже звезду саги «фантастические твари» заметили за ужином с семьей певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Юлии Пересильд заявила о расставании со своим молодым человеком.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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