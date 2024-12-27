В НАТО призвали к расследованию авиакатастрофы под Актау

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 29 0

В данный момент введется расшифровка найденных бортовых самописцев с Embraer 190.

НАТО призывает провести «полное расследование» крушения самолета под Актау

Фото: Telegram/Маңғыстау облысының әкімдігі/Акимат/mangystau_press

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Представитель НАТО Фарах Дахлалла призвала к полномасштабному расследованию инцидента с крушением самолета Embraer 190 под Актау в Казахстане. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х.

Также Дахлалла пожелала скорейшего выздоровления всем, кто пострадал при крушении.

Самолет, следовавший маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Из 67 пассажиров выжило 29, из них — девять граждан России, включая 11-летнюю девочку.

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В данный момент расследовать дело о крушении самолета будет четыре комиссии: из России, Казахстана и Азербайджана. Присоединится и Бразилия — там собирался лайнер.

Также удалось найти два бортовых самописца. Сообщается, что оба устройства находятся в пригодном состоянии, поэтому в ближайшее время появится расшифровка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аэропорты Грозного и Махачкалы вернут пассажирам деньги за отмены рейсов из Баку. Для того, чтобы оформить возврат необходимо связаться с официальными представителями.

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В НАТО призвали к расследованию авиакатастрофы под Актау

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