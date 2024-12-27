Десант Дедов Морозов: спасатели поздравили с Новым годом детей в больнице Якутска

Маленькие пациенты онкоотделения получили подарки от доброго волшебника и Снегурочки.

Целый десант Дедов Морозов высадился в Якутии. Спасатели при помощи снаряжения спустились с крыши больницы и через окна поздравили ребят, которые находятся в онкоотделении. Некоторые дети прошли процедуру химиотерапии и им нельзя покидать палаты.

Снегурочка уже в палатах поздравила малышей с наступающими праздником. И, конечно же, никто не остался без подарков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спасатели в костюмах Дедов Морозов десантировались в детскую больницу Петербурга. Праздничное шоу прошло в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом». Ее проводят в большинстве российских регионов.