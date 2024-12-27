Десант Дедов Морозов: спасатели поздравили с Новым годом детей в больнице Якутска
Спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили детей в больнице Якутска
Фото, видео: 5-tv.ru
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Маленькие пациенты онкоотделения получили подарки от доброго волшебника и Снегурочки.
Целый десант Дедов Морозов высадился в Якутии. Спасатели при помощи снаряжения спустились с крыши больницы и через окна поздравили ребят, которые находятся в онкоотделении. Некоторые дети прошли процедуру химиотерапии и им нельзя покидать палаты.
Снегурочка уже в палатах поздравила малышей с наступающими праздником. И, конечно же, никто не остался без подарков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спасатели в костюмах Дедов Морозов десантировались в детскую больницу Петербурга. Праздничное шоу прошло в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом». Ее проводят в большинстве российских регионов.
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