Лучшие в мире: Песков рассказал о доверии Путина российским службам спасения

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 42 0

Дмитрий Песков рассказал о доверии Владимира Путина российским службам спасения

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Дубов; 5-tv.ru

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Президент не сомневается в профессионализме главы МЧС Куренкова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всецело доверяет главе МЧС РФ Александру Куренкову.

По словам Пескова, российская служба спасения является одной из лучших в мире.

«Это огромное министерство, которое постоянно сталкивается и взаимодействует со всеми остальными ведомствами в ходе чрезвычайных ситуаций, в ходе различных природных и техногенных катастроф и задействованы в оказании гуманитарной помощи, спасении людей», — с гордостью огласил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что Владимир Путин всегда доверяет ответственные должности только проверенным людям, которые всегда хорошо выполняют свои обязанности и доказывают свой профессионализм делом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством».

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Лучшие в мире: Песков рассказал о доверии Путина российским службам спасения

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