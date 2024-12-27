Двигай ножками: как не испортить фигуру за время новогодних праздников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Нутрициолог Тютеева: овощи могут спасти фигуру в новогодние праздники

+Двигай ножками: как не испортить фигуру за время новогодних праздников

Фото: www.globallookpress.com/Lino Mirgeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На длительных выходных не стоит забывать о физической активности.

От лишних килограммов в период новогодних праздников спасут овощи и фрукты. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала нутрициолог Ксения Тютеева.

По ее словам, чтобы не испортить фигуру за время длительных праздничных каникул, нужно добавить в традиционное калорийное меню больше полезных продуктов — овощей и фруктов. Также желательно минимизировать количество употребляемого алкоголя. Немаловажно соблюдать баланс между активностями и ленивым времяпрепровождением.

«Не нужно впадать в крайности и делать акцент на одной еде. Обильные застолья нужно обязательно чередовать с такими же „обильными“ прогулками», — посоветовала эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему растительное масло на самом деле не спасет от алкогольного опьянения. Несмотря на распространенное мнение, этот продукт не способен защитить организм от воздействия спиртного.

Существует только один способ сохранить трезвость рассудка. А масло, напротив, может сильно навредить после того, как вступит в реакцию со спиртным.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
«Хочется оставить наследие»: художник Никас Сафронов о сложностях в личной жизни
19:00
Во всем должна быть мера: прогноз Таро на неделю с 30 декабря по 5 января
18:57
«Нельзя быть наивными»: Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным
18:47
Насильственная украинизация: Киев вновь пытается избавиться от русского языка
18:39
Двигай ножками: как не испортить фигуру за время новогодних праздников
18:35
Белый гроб и последние слова отца: как прошли похороны Яниса Тиммы

Сейчас читают

Импортозамещение: какие российские актеры могли бы сыграть героев «Гарри Поттера»
«Без истерики и плача»: пострадавшая в авиакатастрофе 11-летняя россиянка идет на поправку
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год