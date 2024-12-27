+Двигай ножками: как не испортить фигуру за время новогодних праздников

На длительных выходных не стоит забывать о физической активности.

От лишних килограммов в период новогодних праздников спасут овощи и фрукты. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала нутрициолог Ксения Тютеева.

По ее словам, чтобы не испортить фигуру за время длительных праздничных каникул, нужно добавить в традиционное калорийное меню больше полезных продуктов — овощей и фруктов. Также желательно минимизировать количество употребляемого алкоголя. Немаловажно соблюдать баланс между активностями и ленивым времяпрепровождением.

«Не нужно впадать в крайности и делать акцент на одной еде. Обильные застолья нужно обязательно чередовать с такими же „обильными“ прогулками», — посоветовала эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему растительное масло на самом деле не спасет от алкогольного опьянения. Несмотря на распространенное мнение, этот продукт не способен защитить организм от воздействия спиртного.

Существует только один способ сохранить трезвость рассудка. А масло, напротив, может сильно навредить после того, как вступит в реакцию со спиртным.