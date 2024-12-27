«Будем плотно взаимодействовать»: еще девять стран станут партнерами БРИКС

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

МИД РФ подтвердил присоединение к БРИКС девяти стран-партнеров с нового года

МИД РФ подтвердил присоединение к БРИКС девяти стран-партнеров с 1 января

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Россия намерена подключать государства к сотрудничеству в рамках объединения.

Девять государств станут странами-партнерами БРИКС с 1 января 2025 года. Об этом сообщает МИД РФ.

«С 1 января 2025 года к БРИКС в качестве государств-партнеров присоединяются Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, подтвердившие согласие на приобретение такого статуса», — уточняется на сайте министерства.

Кроме того, войти в категорию партнеров было предложено еще четырем государствам. О получении ответов объявят позже. 

В МИД также сообщили, что Россия намерена плотно взаимодействовать с государствами-партнерами и подключить их к сотрудничеству в рамках объединения.

Организация была основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Через пять лет к объединению присоединилась ЮАР. В 2024 году в БРИКС вошли Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков назвал БРИКС открытым для единомышленников. Объединение играет все большую политическую роль в международных делах и наращивает авторитет в сфере экономики.

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