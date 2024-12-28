В аэропорту Казани ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов

Временные ограничения были введены на работу аэропорта Казани с шести часов утра по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он.

Прежде ограничения ввели на работу аэропорта Сочи. Как минимум 14 рейсов уже задержаны. Вылет рейсов в Бахрейн, Анталью, Москву, Ереван, Дубай и другие города также задерживается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что азербайджанская авиакомпания AZAL с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минводы и Махачкалу. Решение было принято в связи с соображениями безопасности. Стоит отметить, что в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Астрахань и Новосибирск полеты будут осуществляться.