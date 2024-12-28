ФСБ предотвратила теракты в отношении офицера Минобороны и военного блогера

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 62 0

Задержанный мужчина признался, что действовал по указаниям сотрудника Главного управления разведки Украины.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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ФСБ России задержала россиянина, который собирался совершить теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сотрудники задержали россиянина, который действовал по указанию военной разведки Украины. По его словам, через мессенджер Telegram с ним связался сотрудник Главного управления разведки страны по имени Андрей и предложил работу.

По команде «куратора» подозреваемый извлек самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте из тайника в Московской области. Механизм был замаскирован под переносную музыкальную колонку.

Он раздобыл адреса предполагаемых жертв, чтобы установить взрывчатку. Сначала мужчина готовил покушение на военного блогера, освещающего события СВО. Но заболел и теракт был отменен.

Затем ему дали указание заложить бомбу под машиной высокопоставленного офицера Минобороны, чтобы дистанционно совершить подрыв. Взрывное устройство подозреваемый хранил у себя в мастерской.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве ликвидировали террористов, которые собирались подорвать отдел полиции.

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