В Москве ликвидировали террористов, планировавших подорвать отдел полиции

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 65 0

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Боевики оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы ответным огнем.

В Москве уничтожены исламисты из запрещенной в России организации «Вилаят Хорасан»*, которые планировали подорвать отдел полиции в столичном регионе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вилаят Хорасан» — это афганское крыло международной террористической организации (МТО) «Исламское государства»*.

Согласно сообщению ФСБ, для осуществления своей цели террористы приобрели машину и газовые баллоны с пропаном, после чего начали изготавливать бомбу.

Боевики оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы ответным огнем.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 пункту «а», части 2 статьи 205 и части 2 статьи 205.5 УК РФ. В ходе следственных действий у террористов были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предотвратила покушения на высокопоставленных военных Минобороны РФ. Всем задержанным грозит пожизненный срок.

* — организации признаны террористическими и запрещены в России

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