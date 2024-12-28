«Еще один талантливый артист»: Милош Бикович показал редкое фото с 11-месячным сыном

Актер проводит канун Нового года в Москве со своей семьей.

Сербский и российский актер Милош Бикович показал фотографию, как проводит время со своим 11-месячным сыном Василием. Милым кадром звезда фильма «Холоп» поделился в личном блоге.

На кадре: актер сидит за столом в одном из столичных ресторанов, бережно придерживая своего ребенка, который смотрит в окно с декоративными праздничными ставнями.

Фото: Instagram*/bikovic

«Время», — коротко подписал Милош.

Поклонники артиста в восторге от трогательного снимка. Они восхищаются тому, что Василий уже начинает активно ходить. А также поздравили семью Биковича с наступающим Новым годом.

«Уже бегает! Так незаметно вырастет еще один талантливый артист!»;

«Какие чудесные. С наступающим»;

«Боже! С наступающими праздниками, дорогой! Исполнения всех мечт!» — комментируют фанаты.

В прошлом месяце артист признался, что после рождения ребенка мало спит. Ему нравится быть отцом, хоть это и довольно тяжелая роль.

О рождении первенца в семье 36-летнего артиста стало известно в начале года. По данным СМИ, его сын появился на свет 9 января 2024 года в одной из клиник Белграда. Бикович женат на сербской правозащитнице Иване Малич.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Милош Бикович привез жену и сына в Россию.

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