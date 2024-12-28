«Где он больше всего нужен»: как отметит Новый год Владимир Путин

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 27 0

Песков: Новый год президент РФ отметит как обычно, дома

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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График президента непредсказуем, в праздник у него могут возникнуть срочные поездки.

Если у президента России Владимира Путина в Новый год не возникнет срочных дел, то глава государства отметит праздник в домашней обстановке. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Несмотря на все задачи, которые лежат на плечах президента страны, он, как и все, готовится отпраздновать Новый год. Владимир Путин даже елку установил в своем кабинете, отметил его пресс-секретарь. А вот сам праздник глава государства предпочитает отмечать в уютной обстановке — вне рабочих стен.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — добавил Дмитрий Песков.

А совсем недавно Владимир Путин исполнил мечты детей в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

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