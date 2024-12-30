«Опять 25»: ST уверен, что змеиный год принесет много изменений

Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Рэп-исполнитель ST отметил, что Новый 2025 год будет лучше предыдущего, ведь 25 — счастливое число самого артиста. Несмотря на трудности и невзгоды, произошедшие в год кармы, год отшельника должен привести нас к новым вершинам, добавил автор хита «Ты любишь Луи».

«Поздравляю вас с Новым годом! Пускай он станет счастливым, как говорится, опять 25, но в этот раз все будет несомненно еще лучше. С праздником! Здоровья вам и вашим близким. И дай вам сил на новые свершения», — отметил ST.

У самого артиста этот год выдался удачным, ведь ему удалось запустить бренд одежды собственного производства и укрепить свои позиции в рамках шоу-бизнеса и это — не предел. Как сообщал 5-tv.ru, яркое тому подтверждение — смена образов рэпера. На недавней премии певец пришел в классическом костюме.