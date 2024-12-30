«Счастья и здоровья»: Emin пожелал счастливого Нового 2025 года

Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 16 0

Emin назвал счастье и здоровье ключевыми составляющими Нового 2025 года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Известный артист Emin пожелал в Новом 2025 году оставаться счастливыми и здоровыми. Все невзгоды и трудности преодолимы, если для этого есть ресурсы, добавил артист.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю в этом году счастья, любви и здоровья», — отметил певец.

У самого артиста все стабильно — и любви в жизни предостаточно. Например, кадры из социальных сетей его жены Алены Гавриловой. К слову, как сообщал ранее 5-tv.ru, популярный бизнесмен — многодетный отец. У него растут двое мальчишек и девочка.

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