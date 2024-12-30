Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Актер театра и кино Михаил Тарабукин, известный своей ролью в сериале «Кухня», пожелал россиянам в Новом 2025 году, чтобы у них все складывалось удачно, а здоровье не подводило. Словом, благодати во всех сферах.

«Друзья, уже с наступившим Новым годом! Удачи, здоровья, благодати!» — сказал актер.

Михаил Тарабукин — яркая персона. Так, в прошедшие года он успел получить несколько штрафов за езду в нетрезвом виде. Как сообщал 5-tv.ru, в отношениях со своей возлюбленной Екатериной Романовой, он предпочитает громко выяснять отношения. Впрочем, пара справляется со всеми трудностями, которые возникают на их пути — в ноябре ушедшего года актер сделал девушке предложение. Свадебная церемония запланирована в Новом 2025 году.