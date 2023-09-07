«Любим острые ситуации»: зачем Михаил Тарабукин водит девушку в комнату для обид

Актер Михаил Тарабукин с возлюбленной признались в пристрастии к бурному выяснению отношений. Что помогает паре помириться, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Тарабукин рассказал о езде в нетрезвом виде. Какое наказание назначил ему суд? Из-за чего артист несколько раз был на волосок от смерти? Зачем актер сделал в своем доме специальную комнату для обид? И почему возлюбленная контролирует его любовь к животным? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«В наше нелегкое время лучше жаловаться, чем хвастаться», — высказался артист.

Актер Михаил Тарабукин уже несколько месяцев передвигается на общественном транспорте. В начале 2023 года звезду сериалов задержали сотрудники ГИБДД. Он еле держался на ногах и с трудом говорил. Правоохранители почувствовали явный запах алкоголя и отправили водителя на медицинское освидетельствование. Процесс по делу растянулся до лета. В июне состоялся суд. Артиста лишили прав на полтора года. А также выписали штраф.

«Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев», — зачитала решение по делу судья.

Правда, сам Михаил говорит, что отделался только материальными потерями.

Читайте также Проклятье «Кармелиты»: почему Юлия Зимина не могла выйти замуж до 39 лет

«30 и плюс 20 — 50 тысяч рублей. Это со скидкой», — заявил актер.

Лишение прав Тарабукин отрицает. Говорит, что документы на месте. Но показывать их отказался.

«Свои документы я показываю только сотрудникам правоохранительных органов», — заверил он.

Актер заявил: права хранятся под надежной защитой — в сумочке его девушки Екатерины. И даже он не может забрать их у нее.

«У нас просто итальянская семья. Мы любим острые ситуации», — призналась возлюбленная актера Екатерина Ковешникова.

Пара делится: они оба с характером. Отношения выясняют бурно. А чтобы остыть, удаляются в специальную комнату.

«У нас есть вторая комната. Я ее называю „Комната обид“. Мы расходимся, думаем над своим поведением», — рассказала Ковешникова.

Но влюбленные быстро мирятся. Михаил и Екатерина уверяют: они не могут злиться друг на друга долго.

Недавно пара вернулась из отпуска. Отдыхали в Сочи. Веселились на полную катушку.

«На три денечка, но заплатили как за две недели», — уточнил актер.

Михаил и Екатерина уже давно вместе. Друзья и поклонники счастливы за артиста. И ждут скорой свадьбы. Однако он отвечает, что не хочет спешить. О пополнении тоже пока не думает. Говорит, с удовольствием завел бы домашнего питомца, если бы не аллергия.

«У меня у мамы три йорка. Это все ерунда, что у йоркширских терьеров человеческий волос, шерсть. Аллергия не на шерсть, а именно на кожные выделения», — объяснил актер.

Михаил Тарабукин очень переживает по этому поводу. Ведь он обожает животных. В детстве артист несколько раз едва не погиб от отека Квинке и приступов астмы.

«Я нагладил щенка ротвейлера. Очень прям: со слюнями, с обнимашками. И у меня начался астматический приступ. Успели приехать врачи и вкололи адреналин», — поделился актер.

Но теперь у Тарабукина есть человек, который контролирует его общение с животными. А заодно и остальные сферы жизни. Близкие артиста могут быть спокойны: пока рядом возлюбленная, он больше не совершит опрометчивых поступков.