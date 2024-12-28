Хотят нас услышать: российский телеканал запустил вещание в Сербии

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В Сербии запустил вещание российский телеканал

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Жители европейской страны смогут быть в курсе всех новостей РФ.

Быть в курсе всех новостей России, а также актуальной повестки дня теперь смогут жители Сербии. Russia Today запустил вещание на сербском языке.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян отметила, что, несмотря на все санкции, Россию все же услышат в Европе.

«Несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь в Сербии, в Европе мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей», — отметила Симоньян.

«В Сербии очень давно существует потребность за каналом RT. И в принципе в Сербии очень хотят услышать российскую точку зрения», — добавила Елена Милинчич главный редактор RT Balkan.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что за выступлением президента России в ходе «Итогов года» внимательно следили по всему миру.

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Хотят нас услышать: российский телеканал запустил вещание в Сербии

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