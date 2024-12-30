«Укутывайтесь теплее!» — Александр Мартынов пожелал здоровья в Новом 2025 году

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 57 0

Александр Мартынов пожелал здоровья в Новом 2025 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Актер театра и кино Александр Мартынов, особенно известный по роли Вали в телесериале «Универ. Новая общага», поздравил зрителей Пятого канала в духе своего персонажа. Он отметил, что в Новом 2025 году следует сосредоточиться на заботе о здоровье — все-таки в нашей необъятной стране зимой холодно. В любой ее части, добавил артист.

«Будьте здоровы, берегите себя, укутывайтесь теплее! Морозы сильные предстоят в любой части нашей страны необъятной» — предостерег актер.

В 2024 году Александр уверенно двигался к осуществлению своей мечты. Как сообщал 5-tv.ru, она у него весьма грандиозная — покорить Голливуд и получить «Оскар». Актер верит в себя и свои силы, ведь его жизненный принцип — «съедать слона по кусочкам». Впрочем, роль в «Универе» привела его к мысли о том, что он хочет остаться работать на Родине.

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