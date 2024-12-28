«Не было бы людей — не было бы и меня»: Лепс от всей души поблагодарил фанатов

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 9 0

В Новый год Лепс назвал Россию самой великолепной страной

Фото, видео: @ РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Народный артист РФ Григорий Лепс от всей души поблагодарил своих поклонников. Он признался, что без меры любит свою страну и людей, которые живут в ней, ведь он обязан своей карьерой именно им. 

Артист объяснил, что именно народ выбирает артистов, народ покупает билеты на их концерты, дарит исполнителям любовь и мотивирует на дальнейшую работу. Лепс пожелал каждому здоровья и счастья.

«Поздравляю всех с новым годом! Всех людей в нашей стране, всех девушек, парней, детей, родителей. Всех людей, которые старше по возрасту. Всем счастья, всем здоровья. Это великолепная страна, великолепные люди. Я люблю и свою страну, и людей, которые в ней живут. Я им благодарен, потому что не было бы людей — не было бы и меня. Именно люди определяют степень популярности того или иного артиста. Именно они, весьма возможно, на последние свои деньги, покупают билеты и приходят на мои концерты и на концерты других популярных исполнителей. За это мы им очень благодарны!» — высказался певец.

К слову, Григорий Лепс уже подготовил для своей молодой возлюбленной Авроры Киба новогодний подарок. Он признался, что больше всего любит радовать близких, а потому подошел к выбору основательно. Правда, рассказывать о его содержимом он не стал.

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