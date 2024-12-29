Правительство РФ повысило доступность бесплатных социальных услуг

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Как теперь будут назначать льготы?

Правительство РФ повысило доступность мер социальной поддержки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство РФ сделало бесплатные социальные услуги еще более доступными, расширив список доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда.

«Порядок оценки доходов граждан, обращающихся за бесплатными социальными услугами, приближен к комплексной оценке нуждаемости, применяемой при назначении единого пособия», — говорится в сообщении.

Таким образом, порядок учета дохода теперь будет таким же, как при назначении единого пособия. Постановление предлагает не учитывать некоторые единовременные и целевые выплаты, а также доходы от трудовой деятельности граждан РФ с инвалидностью, которые проживают в социальных стационарах, и средства, полученные по социальному контракту.

Кроме того, будет скорректирован состав семьи при расчете ее дохода на каждого из ее членов. Теперь в него будут входить заявитель, супруг (супруга), несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средняя зарплата россиян в 2024 году увеличилась.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:16
Почти по всем показателям: в ООН назвали 2024 год одним из худших для детей
9:00
«Елка желаний»: какие новогодние мечты детей исполнил Путин
8:41
Правительство РФ повысило доступность бесплатных социальных услуг
8:27
В авиакатастрофе в Южной Корее могли погибнуть почти все пассажиры
8:10
Блогер Карина Кросс побрилась налысо
8:02
5 главных вещей, которые нужно успеть сделать до Нового года

Сейчас читают

Никаких елок и телевизора: как Блиновская будет праздновать Новый год в СИЗО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год