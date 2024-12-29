Число погибших в результате авиакатастрофы в Южной Корее увеличилось до 75

Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 75. При этом двое выжили, сообщило агентство Yonhap.

Авиакатастрофа в Южной Корее произошла утром в 9:07 по местному времени (3:07 по московскому времени — Прим. ред.). Самолет авиакомпании Jeju Air Flight во время посадки внезапно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и взорвался. На борту находился 181 человек, из них шесть членов экипажа. 173 человека являются гражданами Южной Кореи, двое — гражданами Таиланда.

Самолет летел из Бангкока. По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту Баку — Грозный. В авиакатастрофе выжили 32 пассажира. Погибли, по последним данным, 38 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование крушения самолета в Актау передано в центральный аппарат СК РФ.