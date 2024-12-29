«Это просто закон»: певица Жасмин рассказала, как отметит Новый год

Какое фирменное блюдо обожает семья артистки?

Певица Жасмин встретит Новый год в Москве в кругу семьи. Планируется поход в баню, завершающая стадия подготовки подарков, еда и веселье. Об этом артистка рассказала корреспондентам 5-tv.ru во время концерта «Рождество с Григорием Лепсом».

«Вкусно есть, наряжать елку, с детьми готовить подарки, но подарки нужно открывать только 1 января. Такие правила, традиции. Обязательно ходим в баню, если получается», — сказала она.

Причем поход в баню не связан со знаменитым фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!» Просто у них в семье так сложилось. После бани Жасмин вместе с родными красиво одевается, в хорошем настроении завершает готовить новогодние подарки и складывает их 31 декабря. Певица также рассказала о праздничном столе.

«Оливье обязательно, это просто закон. Очень любим селедку мод шубой. Честно говоря, до горячего в нашей семье точно не доходит. Почему-то мы как-то холодными закусками и горячими закусками наедаемся. Потом танцуем, веселимся и просто отрываемся», — добавила Жасмин.

Певица поделилась, что вся семья очень любит ее дагестанские чебуреки. Однако на этот Новый год Жасмин готовить их не будет. Дело в том, что их нужно есть, что называется, с пылу с жару, иначе вкус будет уже другой.

Что касается новогодних каникул, то семья планирует куда-нибудь съездить отдохнуть. Конкретное место пока неизвестно, потому что еще не решался этот вопрос, но путешествие обязательно будет.

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