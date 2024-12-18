«К окулисту надо»: Бородина ответила на обвинения в обмане с помолвочным кольцом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Бородина опровергла слухи о подаренном Сердюковым старом помолвочном кольце

Бородина объяснила, почему обручальное кольцо Сердюкова на ее руке уже видели ра

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Телеведущая счастлива в новых отношениях и не собирается вестись на провокации завидующих ей людей.

После того как Ксению Бородину обвинили в том, что она отдала своекольцо своему возлюбленному для помолвки, она решила прояснить ситуацию и дать объяснения.

В социальных сетях знаменитость заявила, что помолвочное кольцо никто раньше не видел на ее пальце, потому что его специально купил для радостного события её возлюбленный Николай Сердюков.

В качестве доказательства своих слов она опубликовала фотографию, на которой видно ее помолвочное кольцо и то, которое у нее было раньше. Действительно, украшения похожи, но отличаются формой камня.

«Либо это история про обесценивание, либо вам надо к окулисту», — взбесилась Бородина.

К слову, у телеведущей за плечами два неудачных брака. После развода она писала в соцсетях, что предпочитает одиночество и не хочет в дальнейшем контактировать с мужчинами. Однако уже через несколько месяцев выложила фото с новым избранником.

Подписчики разделились на два лагеря: одни обвинили звезду во лжи, а другие, наоборот, порадовались, что наконец-то появился мужчина, который сделает их любимую звезду счастливой. Первые, не приняв нового возлюбленного телеведущей, блогера Николая Сердюкова, начали его критиковать.

Бородина в защиту своего избранника объяснила, что для многих брак — это событие «раз и навсегда», но в жизни такое случается редко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие звездные пары поженятся в 2025 году.

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