«Безусловная любовь»: жена больного Уиллиса о чувствах в годовщину отношений

Для Эммы Хеминг это одновременно и радостный, и тревожный день.

Супруга тяжелобольного актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг трогательно поздравила мужа с 17-й годовщиной их отношений, а также рассказала, что она испытывает в такой радостной и одновременно тревожный день.

По ее словам, раньше юбилеи приносили ей воодушевление, теперь же в ее душе тяжесть и тревога. Ведь она до сих пор не понимает, почему именно с ее любимым человеком произошла такая беда.

«Теперь юбилеи будоражат все чувства, оставляя тяжесть в сердце и пустоту внутри. Я даю себе 30 минут, чтобы посидеть в мыслях „Почему он? Почему мы?“, чтобы почувствовать гнев и горе», — заявила Хеминг в социальной сети.

Немного погоревав, Хеминг возвращается к привычной жизни. Она становится вновь сильной, вытирает слезы и продолжает ухаживать за любимым супругом, который уже не первый год болеет тяжелой формой деменции и практически полностью утратил контакт с окружающими.

«Потом я стряхиваю это и возвращаюсь к тому, что есть. А есть только безусловная любовь. Мне повезло знать это, благодаря ему. Я бы сделала все это снова и снова в одно мгновение», — добавила Хеминг.

К слову, карьера Уиллиса пошла на спад в 2010-х годах. А после этого поползли слухи — актер тяжело болен. Лишь в 2022 году семья знаменитости подтвердила — у Уиллиса развилась выраженная афазия — нарушение речи. Через год ему диагностировали лобно-височную деменцию.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядит тяжелобольной Брюс Уиллис.